تفاصيل نجاح أول لقاح يثبت فعالية ضد سلالة كورونا الجديدة



لقاح نوفافاكس لقاح نوفافاكس

ضمن السباق التي تجريه دل العالم لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يكون الأكثر فعالية، ثبت أن لقاح فيروس كورونا الجديد التابع لشركة (نوفافاكس) فعال بنسبة 89.3٪ في تجارب بالمملكة المتحدة.



ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تعد النتائج التي أظهرتها التجارب بالمملكة المتحدة تثبت أن (نوفافاكس) يعد أول لقاح فعال ضد يلالة كوروا الجديدة الموجودة بالمملكة المتحدة.



وكان قد رحب رئيس الوزراء بـ هذه الأخبار ووصفها بالسارة، وقال إن هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة ستقوم الآن بتقييم اللقاح، حيث حصلت المملكة المتحدة على 60 مليون جرعة من اللقاح، والتي ستُصنع في ستوكتون أون تيز في شمال شرق إنجلترا.

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وقالت الحكومة إنه من المتوقع تسليم الجرعات في النصف الثاني من هذا العام ، إذا تمت الموافقة على استخدامها من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).ووافقت المملكة المتحدة حتى الآن على 3 لقاحات لفيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ، واحدة من جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وأخرى من شركة فايزر وبيو إن تك، والثالثة من شركة الأدوية مودرنا.وأظهر اللقاح الجديد أنه فعال بنسبة 89.3٪ في الوقاية من عدوى كوفيد-19، لدى المشاركين في المرحلة 3 من التجربة السريرية في المملكة المتحدة ، والتي شملت أكثر من 15000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 84 عامًا ، من بينهم 27 ٪ أكبر من 65 عامًا.في الجزء الجنوب أفريقي من التجربة ، حيث كانت معظم الحالات هي البديل الجنوب أفريقي للفيروس ، كان اللقاح فعالًا بنسبة 60 ٪ بين الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.وكانت فعالية اللقاح على الأفارقة ذات فعالية أعلى، ومن المتوقع أن يتم إنتاج كميات من اللقاح في مارس أو أبريل القادم، وقال وزير الصحة مات هانكوك: "هذه أنباء إيجابية، وفي حالة الموافقة عليها من قبل منظم الأدوية، فإن لقاح نوفافاكس سيكون دفعة كبيرة لبرنامج التطعيم لدينا وسلاحًا آخر للتغلب على هذا الفيروس المروع".