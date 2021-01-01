تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول

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صورة الخبر: محمد صلاح ومورينيو
محمد صلاح ومورينيو

التقطت عدسات بعض المصورين عددا من الصور لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب وجوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام عقب المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأظهرت الصور محمد صلاح وهو يلقي بالتحية على مورينو ليرد الأخير التحية على الرغم من غضبه من هزيمة الفريق عقب المباراة .

وجاءت الصور لتؤكد تقدير محمد صلاح لـ مدربه السابق ونسيانه لـ تصريحات الأخير بان أهداف صلاح معظمها جاء من ضربات جزاء.

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز مهم على حساب توتنهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.

المصدر: elbalad

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