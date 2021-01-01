أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

كشف اشرف قاسم المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن حقيقة قرب ضم باسم مرسي نجم فريق الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل رغبه باتشيكو المدير الفني للفريق في ضمه.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الحديث عن ضم باسم مرسي لم يبدأ بعد في الزمالك مشددا ام الزمالك لم يتقدم باي عرض رسمي لضم باسم مرسي حتى الآن.
وأضاف أن باسم مرسي للاعب كبير ويمتلك خبرات رائعة وعلى مستوى عال.
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