أعلنت وزيرة السجون البريطانية، لوسي فرايزر، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية قررت عدم نشر أي بيانات حول إمدادات اللقاحات إلى بريطانيا لأسباب تتعلق بالأمن.
وقالت فرايزر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "الحكومة لا تخفي أي شيء على الإطلاق.. ما تقوم به هو لأسباب أمنية".
من جهة أخرى، أعلنت فرايزر أن "حملة التطعيم في السجون في ويلز من المفترض أن تبدأ اليوم"، مبينة أن "تلقيح السجناء سيتم بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها لجنة التطعيم".
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التعليقات على بعد مطالب بالتوزيع العادل.. بريطانيا تمتنع عن إعلان عدد لقاحات كورونا
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