بعد مطالب بالتوزيع العادل.. بريطانيا تمتنع عن إعلان عدد لقاحات كورونا

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لقاحات كورونا

أعلنت وزيرة السجون البريطانية، لوسي فرايزر، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية قررت عدم نشر أي بيانات حول إمدادات اللقاحات إلى بريطانيا لأسباب تتعلق بالأمن.

وقالت فرايزر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "الحكومة لا تخفي أي شيء على الإطلاق.. ما تقوم به هو لأسباب أمنية".

من جهة أخرى، أعلنت فرايزر أن "حملة التطعيم في السجون في ويلز من المفترض أن تبدأ اليوم"، مبينة أن "تلقيح السجناء سيتم بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها لجنة التطعيم".

وقالت وكالة "رويترز" أن نشر مثل هذه البيانات قد يؤدي إلى تكثيف الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية مثل أسترازينيكا بشأن تأخر التسليم.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد بفرض قيود على صادرات لقاح كورونا التي يتم تصنيعها داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب ما وصفه بـ "عدم التوزيع العادل" للقاحات، مطالبًا شركات الأدوية بالالتزام بعقود التوريد المتفق عليها.

وتواجه شركة أسترازينيكا البريطانية أزمة مع الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها أنها ستوفر جرعات أقل مما تم الاتفاق عليه، فيما تواصل بريطانيا نفسها الحصول على لقاحات من شركات تتخذ من دول الاتحاد الأوروبي مقرًا لمصانعها.

المصدر: بي.بي.سي

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