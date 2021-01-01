رمضان عبدالمعز: 1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن هناك 1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة وهم من شهدوا صلح الحديبية وغزوة بدر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبشرين بالجنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر ليس قاصرا على العشرة المذكورين فى الحديث.
وأوضح رمضان عبدالمعز خلال لقائه على فضائية " دي ام سي، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحدًا شهد بدر والحديبية، مضيفا: هؤلاء ألف وخمسمائة دول رايحين الجنة على طول"، لافتًا إلى أن المبشرين بالجنة كثر جدًا.
ولفت "عبد المعز"، إلى أن الصحابة أخذوا ميزة القرب والجلوس إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له، وتابع: "النبى قال إن أجر الواحد منا يعادل أجر 50 واحد من الصحابة الكرام ".
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