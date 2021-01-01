رمضان عبدالمعز: 1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة



رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن هناك 1500 صحابى أيضًا بشروا بالجنة وهم من شهدوا صلح الحديبية وغزوة بدر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبشرين بالجنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر ليس قاصرا على العشرة المذكورين فى الحديث.



وأوضح رمضان عبدالمعز خلال لقائه على فضائية " دي ام سي، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحدًا شهد بدر والحديبية، مضيفا: هؤلاء ألف وخمسمائة دول رايحين الجنة على طول"، لافتًا إلى أن المبشرين بالجنة كثر جدًا.



ولفت "عبد المعز"، إلى أن الصحابة أخذوا ميزة القرب والجلوس إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له، وتابع: "النبى قال إن أجر الواحد منا يعادل أجر 50 واحد من الصحابة الكرام ".

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وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكثير من الرجال ينظر للسواك على أنه الذي تضرب به المرأة، وليس للتسوك.وأوضح خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية" دي ام سي" أن مصطلح الضرب يحتاج إلى تحرير لأن له معاني كثيرة، مضيفًا أن:" هناك قانون وكله هيتروق اللي هيضرب مراته فيها 5 سنين سجن ولو ضربها بأي أداة فيها 7 سنوات لو هناك جرح".هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رجال وأفراد وضباط وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ69، مشيرا إلى أن عيدهم يعتبر استردادا للوطن.وتابع الجندى: "عرفنا بقيمتهم فترة اختفائهم في أيام عصيبة عشناها منذ عدة سنوات، وعرفنا مرارة اختفائهم وكنا فى كابوس، وإحنا بنشكرهم على التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن".