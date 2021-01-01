

كيف تنظمي غرفة نومك؟ كيف تنظمي غرفة نومك؟

غرفة النوم تعد أحد الأماكن التي تهرب إليها الفتاة من بعض المشكلات التي تحيط بها. فغالبية الفتيات حينما تساورها مشاعر وأحاسيس سلبية أو إيجابية: تلجأ إلى غرفة نومها. قد تبكي، وقد تكتب ذكرياتها، وتسجل مواقفها الحياتية، وقد تحكي لصديقتها عمّا بداخلها، سواء كانت أفكارها حزينة أو سعيدة.



فغرفة النوم لم تعد مكاناً للنوم فقط، بل أصبحت أحد أهم وأكثر الأماكن للشعور بالاسترخاء والهدوء، والبعد عن الضوضاء وتنفيذ وإنجاز الكثير والكثير من المهام والأعمال المهمة والحرجة، وربما الحساسة للغاية بالنسبة للفتيات؛ لذا يجب أن تكون غرفة النوم مهيأة لذلك.



ولكن للأسف: فالكثير من الفتيات لا يعرفن كيف يرتبن غرف نومهنّ وكيف ينظمنها.

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قد تحتاج بعض الفتيات لأفكار جديدة ومبتكرة؛ حتى تستطيع تنفيذ ذلك، فيما يلي بعض الأفكار التي نأمل أن تكون مناسبة.عدم تنظيم الأغراض الشخصية: يؤدي إلى الفوضى بلا شك داخل غرفة نوم كل فتاة.يعلم غالبيتنا أن معظم الفتيات عندما يعجبن بحذاء: فقد يشترينه على الفور، بغض النظر عن حاجتهنّ له. فهو يعتبر من الأشياء المفضلة بالنسبة لكثير من الفتيات. لكن للأسف فرحتها لا تكتمل لأن خزانة الأحذية قد لا تكفى لحمل كل هذه الأحذية، وليس هذا فحسب، بل تختلط بكل سهولة وتتحول الغرفة إلى سوق.الحل: حددي عدد الأحذية التي يجب أن تكون لديك. مثلاً 3 أحذية. فإن اشتريت حذاءً جديداً عليك التخلص من أحد الأحذية الموجودة لديك.حل آخر: فكرة قد تمكنك من السيطرة على هذه المشكلة بكل سهولة، وذلك من خلال تحويل الشماعات المعدنية الكبيرة إلى شماعات صغيرة لحمل الأحذية، ثم يتم تعليقها على ماسورة أو حبل سميك مثبت داخل خزانة الأحذية.حل ثالث: يوجد فكرة أخرى، ستحتاجين للاستعانة بالصناديق الكرتون الملونة الكبيرة، ومن ثم تقسيمها من الداخل لعدد من الفتحات المربعة، ثم قومي بوضع الأحذية فيها بشكل منظم.حل رابع: يمكنك استخدام أكياس المشمع المزودة بفتحات، ومن ثم يتم تعليقها خلف باب الغرفة ووضع كل زوجين من الأحذية داخل كل فتحة من تلك الفتحات المتعددة الموجودة في المشمع البلاستيك.يوجد فكرة سهلة ويسيرة تستطيعين استخدامها بكل سهولة، فكل ما تحتاجين إليه لتعليق الإيشاربات وقطع الإسكارف في خزانة ملابسك بطريقة منظمة، فقط مجموعة محدودة من الحلقات البلاستيكية الخاصة بتعليق الستائر المنزلية، حيث تقوم هذه الحلقات بترتيب الطرح واحدة تلو الأخرى، ومن ثم يتم تعليقها في شماعة ووضعها داخل خزانة ملابسك.أو يمكنك تجميع الحلقات المستخدمة في الستائر بشكل متتابع وتثبيتها جنباً إلى جنب على الشماعة بواسطة شريط لاصق أو خيط.نحن نعلم جيداً أن الإكسسورات مهما كانت نوعيتها: فهي تعد مهمة جداً بالنسبة لكل فتاة تقريباً؛ لذا جمعنا لكِ مجموعة من الأفكار المتميزة التي من خلالها ستتمكنين من ترتيب الإكسسوارات لديك:ويتم ذلك بكل سهولة، عن طريق الاستعانة بلوح حائط خشبي، وتثبيت المسامير الملونة، ومن ثم يتم تعليق السلاسل والعقود العصرية والحلق وغيرها من الإكسسوارات الجذابة.أما الخواتم: فيمكن أن تصنعي بنفسك صندوقا كرتونيا مشابها لصندوق الخواتم المتوفرة في متاجر الإكسسوارات، من خلال الاستعانة بصندوق كرتون وقصاصات من الأقمشة والورق الفوم المقوى، ثم قومي بعد ذلك بعمل لفائف من الأقمشة وتثبيتها جنباً إلى جنب داخل العبوة؛ حتى يتم وضع الخواتم في الثنيات.حتى تستطيعي حفظ أقلام الكحل، وفرش المكياج والأي لاينر المتناثرة في كل مكان بالغرفة: أحضري فازة زجاجية أو برطمان، ومن ثم يتم وضع حبات الأرز أو الرمل أو الكرات الإسفنجية، ثم قومي بجمع أدوات المكياج به، فهذا يجعل الأقلام والفرش بارزة؛ مما يمكنك من التقاطها بكل سهولة والحفاظ عليها.