بريطانيا تضيف الإمارات إلى قائمة حظر السفر

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الإمارات

أعلنت وزارة النقل البريطانية عن إضافة الإمارات إلى قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول الأراضي البريطانية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس، إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش يوم الجمعة 29 يناير، مشيرا إلى أن الحظر يشمل أيضا رواندا وبوروندي.

وقال إن "جميع الأشخاص الذين كانوا في تلك البلدان أو سافروا عبرها سيمنعون من الدخول، باستثناء البريطانيين والإيرلنديين ومواطني الدول الثالثة الحائزين على حق الإقامة، الذين سينبغي عليهم العزل الذاتي لمدة 10 أيام في منزلهم".

وأشارت وزارة النقل إلى أن القرار يأتي في إطار إجراءات منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

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المصدر: رويترز

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