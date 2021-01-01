إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"أحد عناصر داعش"



داعش داعش

أعلنت محكمة إقليم خوزستان في إيران تنفيذ حكم الإعدام في علي مطيري الذي قالت أنه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الإقليم.



وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "تنفيذ الحكم جاء عقب إدانة الإرهابي بقتل اثنين من عناصر قوات التعبئة الباسيج، إثر هجوم مسلح نفذه ضد مقر القوات بمنطقة شيبان عام 2018".



ونفذت السلطات الإيرانية مطلع يناير الجاري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران حكم الإعدام في "إرهابيين اثنين ومجرم".

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وذكر بيان صدر عن دائرة العدل في محافظة سيستان وبلوشستان، إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في مدينتي خاش وسراوان، بحق الإرهابيين حسن دهواري وإلياس قلندرزهي، ومدان يدعى أميد محمودزهي، بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل".وأوضح البيان، أن "الإجراءات القانونية في قضية محاكمة الإرهابيين انطلقت في العام 2014، فيما انطلقت القضية الجنائية لمرتكب عمليات القتل والسطو المسلح منذ العام 2015".