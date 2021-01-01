أعلنت محكمة إقليم خوزستان في إيران تنفيذ حكم الإعدام في علي مطيري الذي قالت أنه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الإقليم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "تنفيذ الحكم جاء عقب إدانة الإرهابي بقتل اثنين من عناصر قوات التعبئة الباسيج، إثر هجوم مسلح نفذه ضد مقر القوات بمنطقة شيبان عام 2018".
ونفذت السلطات الإيرانية مطلع يناير الجاري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران حكم الإعدام في "إرهابيين اثنين ومجرم".
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التعليقات على إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"أحد عناصر داعش"
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