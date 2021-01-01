إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"أحد عناصر داعش"

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"أحد عناصر داعش"

صورة الخبر: داعش
داعش

أعلنت محكمة إقليم خوزستان في إيران تنفيذ حكم الإعدام في علي مطيري الذي قالت أنه أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الإقليم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "تنفيذ الحكم جاء عقب إدانة الإرهابي بقتل اثنين من عناصر قوات التعبئة الباسيج، إثر هجوم مسلح نفذه ضد مقر القوات بمنطقة شيبان عام 2018".

ونفذت السلطات الإيرانية مطلع يناير الجاري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران حكم الإعدام في "إرهابيين اثنين ومجرم".

وذكر بيان صدر عن دائرة العدل في محافظة سيستان وبلوشستان، إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في مدينتي خاش وسراوان، بحق الإرهابيين حسن دهواري وإلياس قلندرزهي، ومدان يدعى أميد محمودزهي، بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل".

وأوضح البيان، أن "الإجراءات القانونية في قضية محاكمة الإرهابيين انطلقت في العام 2014، فيما انطلقت القضية الجنائية لمرتكب عمليات القتل والسطو المسلح منذ العام 2015".

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بـ"أحد عناصر داعش"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99436

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager