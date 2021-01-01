طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر

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لحمة موزة بخل العنب الأحمر

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق اللحمة.

مقادير لحمة موزة بخل العنب
2 ملعقة زيت بصل ثوم
4 عود روزماري
4 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح
نصف كوب خل العنب الأحمر
عصير عنب أحمر
1 و نصف كوب مرق اللحم
كوسة
بطاطس جزر

طريقة تحضير لحمة موزة بخل العنب الأحمر:

* في الطاسة تقطع اللحمة وتأخذ صدمة وتترك حتى تتحمر.

* ثم يضاف عليها الروزماري والملح والفلفل والبهارات.

* ثم يضاف البصل المكرمل ثم يضاف عصير العنب مع خل العنب.

* يقطع الخضار بشكل دائري أو مكعبات كبيرة ثم يقلى في الزيت نصف قلية حتى لا يتكسر ثم يضاف إلى اللحمة.
* ثم تترك حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز بالخضار.

المصدر: elbalad

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