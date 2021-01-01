

لحمة موزة بخل العنب الأحمر لحمة موزة بخل العنب الأحمر

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق اللحمة.



مقادير لحمة موزة بخل العنب

2 ملعقة زيت بصل ثوم

4 عود روزماري

4 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح

نصف كوب خل العنب الأحمر

عصير عنب أحمر

1 و نصف كوب مرق اللحم

كوسة

بطاطس جزر



طريقة تحضير لحمة موزة بخل العنب الأحمر:

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* في الطاسة تقطع اللحمة وتأخذ صدمة وتترك حتى تتحمر.* ثم يضاف عليها الروزماري والملح والفلفل والبهارات.* ثم يضاف البصل المكرمل ثم يضاف عصير العنب مع خل العنب.* يقطع الخضار بشكل دائري أو مكعبات كبيرة ثم يقلى في الزيت نصف قلية حتى لا يتكسر ثم يضاف إلى اللحمة.* ثم تترك حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز بالخضار.