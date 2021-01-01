يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق اللحمة.
مقادير لحمة موزة بخل العنب
2 ملعقة زيت بصل ثوم
4 عود روزماري
4 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح
نصف كوب خل العنب الأحمر
عصير عنب أحمر
1 و نصف كوب مرق اللحم
كوسة
بطاطس جزر
طريقة تحضير لحمة موزة بخل العنب الأحمر:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق