في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام



مرض الجذام مرض الجذام

الجذام هو مرض مُعدٍ يسبب تقرحات جلدية شديدة ومشوهة وتلف الأعصاب في الذراعين والساقين ومناطق الجلد حول الجسم، وكان الجذام موجودًا منذ العصور القديمة.



لكن الجذام، المعروف أيضًا باسم مرض هانسون، ليس معديًا، لا يمكنك أن تصاب به إلا إذا لمست عن قرب ومتكرر، والأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالجذام من البالغين.



وينتج الجذام عن نوع من البكتيريا بطيئة النمو تسمى المتفطرة الجذامية، ويُعرف الجذام أيضًا باسم مرض هانسن ، على اسم العالم الذي اكتشف المتفطرة الجذامية في عام 1873.

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ليس من الواضح بالضبط كيف ينتقل مرض الجذام، عندما يسعل شخص مصاب بالجذام أو يعطس، فقد ينشر قطرات تحتوي على البكتيريا المتفطرة الجذامية التي يتنفسها شخص آخر، ولا ينتشر عن طريق الاتصال العارض مع شخص مصاب، مثل المصافحة أو العناق أو الجلوس بجانبهم في الحافلة أو على طاولة أثناء تناول الوجبة، ولا يمكن للأمهات الحوامل المصابات بالجذام نقله إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.ويمكن أن يؤدي عدم علاج الجذام إلى حدوث العديد من المضاعفات، مثل ضعف العضلات الذي يؤدي إلى تشابه المخالب في اليدين أو عدم القدرة على ثني قدميك وضرر دائم في داخل أنفك، مما قد يؤدي إلى نزيف في الأنف وانسداد مزمن في الأنف، وضرر دائم للأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، بما في ذلك الأعصاب الموجودة في الذراعين والساقين والقدمين.