

علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، وتساعد هرمونات الغدة الدرقية في التحكم في النمو وإصلاح الخلايا والتمثيل الغذائي، نتيجة لذلك ، قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من التعب وفقدان الشعر وزيادة الوزن والشعور بالبرد والشعور بالإحباط ، من بين العديد من الأعراض الأخرى .



يصيب قصور الغدة الدرقية 1–2٪ من الناس في جميع أنحاء العالم ، وهو أكثر عرضة للتأثير على النساء بعشر مرات مقارنة بالرجال .



الأطعمة وحدها لن تعالج قصور الغدة الدرقية، ومع ذلك ، يمكن أن يساعد الجمع بين العناصر الغذائية الصحيحة والأدوية في استعادة وظيفة الغدة الدرقية وتقليل الأعراض.

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يساعد هرمون الغدة الدرقية في التحكم في سرعة التمثيل الغذائي لديك، كلما زادت سرعة التمثيل الغذائي لديك ، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة.علاج قصور الغدة الدرقية بالغذاءاليوداليود معدن أساسي ضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود معرضين لخطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية .يعتبر نقص اليود شائعًا جدًا ويؤثر على ما يقرب من ثلث سكان العالم، إذا كنت تعاني من نقص اليود ، ففكر في إضافة ملح الطعام المعالج باليود إلى وجباتك أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية باليود مثل الأعشاب البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.مكملات اليود غير ضرورية ، حيث يمكنك الحصول على الكثير من اليود من نظامك الغذائي، أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الحصول على الكثير من هذا المعدن قد يؤدي إلى تلف الغدة الدرقية .السيلينيوميساعد السيلينيوم على "تنشيط" هرمونات الغدة الدرقية حتى يتمكن الجسم من استخدامها، ويحتوي هذا المعدن الأساسي أيضًا على فوائد مضادة للأكسدة ، مما يعني أنه قد يحمي الغدة الدرقية من التلف بواسطة جزيئات تسمى الجذور الحرة .تعد إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لزيادة مستويات السيلينيوم لديك، وهذا يشمل المكسرات البرازيلية والتونة والسردين والبيض والبقوليات.الزنكمثل السيلينيوم ، يساعد الزنك الجسم على "تنشيط" هرمونات الغدة الدرقية، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الزنك قد يساعد الجسم على تنظيم هرمون TSH ، وهو الهرمون الذي يخبر الغدة الدرقية بإفراز هرمونات الغدة الدرقية .يعد نقص الزنك نادرًا في البلدان المتقدمة ، حيث يوجد الزنك بكثرة في الإمدادات الغذائية.ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فيجب أن تهدف إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار والمحار ولحم البقر والدجاج.تعالجت من خمول الغدة الدرقية نهائيًا بسببليس عليك تجنب الكثير من الأطعمة إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، ومع ذلك ، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الجيتروجين باعتدال وطهيها بشكل مثالي.يجب أيضًا تجنب تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير ، لأنها تحتوي عادة على الكثير من السعرات الحرارية، قد تكون هذه مشكلة إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، حيث يمكنك زيادة الوزن بسهولة.فيما يلي قائمة بالأطعمة والمكملات الغذائية التي يجب تجنبها لعلاج الغدة الدرقية بشكل نهائي..الدخن: جميع الأصنافالأطعمة عالية المعالجة: الهوت دوج ، الكعك ، البسكويت ، إلخ.المكملات: إن تناول كميات كافية من السيلينيوم واليود ضروريان لصحة الغدة الدرقية ، ولكن الإفراط في تناول أي منهما قد يسبب ضررًا، استكمل بالسيلينيوم واليود فقط إذا طلب منك مقدم الرعاية الصحية القيام بذلك.فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها باعتدال، وتحتوي هذه الأطعمة على جوتروجينات أو مهيجات معروفة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.الأطعمة التي أساسها الصويا: التوفو ، التمبيه ، فول الصويا ، حليب الصويا ، إلخ.الخضروات الصليبية: البروكلي واللفت والسبانخ والملفوف ، إلخ.بعض الفاكهة: الخوخ والكمثرى والفراولةالمشروبات: القهوة والشاي الأخضر والكحول - هذه المشروبات قد تهيج الغدة الدرقيةعلاج خمول الغدة الدرقية بالعسلالغدة الدرقية هي جزء من الغدة الصماء التي تنتج الهرمونات، إنه ضروري لصحة التمثيل الغذائي والقلب والأوعية الدموية، وتنشط هرمونات الغدة الدرقية الجسم وتحافظ أيضًا على لياقتك البدنية والعقلية، أولئك الذين يعانون من الغدة الدرقية يواجهون مشاكل مثل السمنة والتعب وآلام الجسم والالتهابات.استخدام العسل والمكسرات للتخلص من هذه المشكلة، علاوة على ذلك ، فإن تناول المكسرات والعسل للجسم لا يسبب أي ضرر، على الرغم من أنه لا يمكن القضاء على هذه المشكلة ، إلا أنه يمكنك تقليل أعراض الغدة الدرقية عن طريق تناول هذه المكسرات والعسل.مزيج من العسل والمكسرات يحفز هرمونات الغدة الدرقية. الاستهلاك المنتظم لهذا يوازن الهرمونات في الجسم.فوائد المكسرات للغدة الدرقيةتحتوي المكسرات على كميات عالية من السيلينيوم الذي يمنع نشاط الغدة الدرقية ويصحح أيضًا إنتاج الهرمونات، بسبب انخفاض كمية السيلينيوم في الجسم تحدث مشكلة اليود، تحتوي المكسرات على أحماض دهنية تقلل الالتهاب وتحسن الدورة الدموية.فوائد العسل للغدة الدرقيةيحتوي العسل على إنزيمات ومعادن وفيتامينات ومضادات الأكسدة، يحتوي العسل العضوي على سكر طبيعي يعمل كطاقة للخلايا، العسل يدمر سموم الجسم ويقلل من مشكلة الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العسل على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي توازن.