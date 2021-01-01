الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا.. تفاصيل

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كشف الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفي أبو نجيلة للعزل سابقا، عن أكثر الفئات العمرية المعرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الموجة الثانية، وهم الأقل من عمر عام.



ولفت إلي أن من بين الاطفال الاكثر تأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس هم الاطفال اصحاب المشاكل الصحية المزمنة وهى الربو أو مرض مزمن بالرئة، داء السكري، الأمراض الوراثية، انيميا الخلايا المنجلية، أمراض القلب منذ الولادة، ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الحالات الطبية أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة، بالاضافة الي الاطفال المصابين بالسرطان والسمنة المفرطة.



وأوضح أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدي الأطفال مشابهة لدور البرد العادى أو الانفلونزا الموسمية وغالبا بسيطه لمتوسطة ونادرا أن تكون شديدة.

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وعن أعراض الاصابة بفيروس كورونا الشديدة لدي الاطفال، يوضح الدكتور علام هي: إرتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، احتقان الأنف أو سيلان الأنف، فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم، إلتهاب الحلق او احتقان بالحلق، تغيير الصوت، ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، إسهال، الغثيان أو القيء، ألم المعدة، ضعف عام وعدم القدره على الحركة، صداع الراس، آلام في العضلات أو الجسم، ضعف الشهية.وأضاف علام: "فى حالات متستدعيش قلق وفى حالات تقلق ولازم نتابع مع طبيب اطفال ومناخدش روشتات من النت ولا علاج من نفسنا".واوضح دكتور محمد علام، الاعراض التي تثير القلق في حالة اصابة الطفل بها وتستوجب التوجه لأقرب مستشفى او طبيب اطفال، هي ازرقاق فى الشفاه أو الوجه، ضيق فى النفس وعدم انتظامه، الم شديد بالصدر او ضغط على الصدر، توهان شديد "ارتباك" اوعدم القدرة على الاستيقاظ، إرتفاع درجة الحرارة مستمر لا يستجيب للخوافض، سعال شديد مستمر، ظهور رشح (بقع) حمراء فى الجسم "حساسيه شديدة"، الاسهال والقئ والالام المعده المستمرة خصوصا فى الرضع، الم شديد بالجسم والعضلات وصداع شديد، التهاب شديد بالحلق.وعن كيفة حماية الاطفال خلال الموجة الثانية لكورونا، اوصي علام بالحفاظ على الاطفال داخل البيت، مع الالتزام خارج المنزل بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعى لمنع وصول العدوى لجميع افراد الاسرة.