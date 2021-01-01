حذّر الإعلامي أحمد شوبير من خطر قد يواجه مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر، كان لازم اتحاد الكرة يضع لائحة ويطبقها خلال الفترة القادمة، بمعنى اللجنة السابقة اشترطت وجود 15 إصابة كورونا لتأجيل أي مباراة في الدوري، في حين ترى اللجنة الحالية أن هذا الرقم كبير، إذا يجب عليها تحديد عدد إصابات معين لتأجيل أي مباراة".
وتابع شوبير: "لا يجب أن يقول اتحاد الكرة للأندية لو عندك 5 إصابات كلمني، وسوف اتخذ القرار بشأن هذا الأمر".
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