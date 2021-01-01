

شوبير شوبير

حذّر الإعلامي أحمد شوبير من خطر قد يواجه مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر، كان لازم اتحاد الكرة يضع لائحة ويطبقها خلال الفترة القادمة، بمعنى اللجنة السابقة اشترطت وجود 15 إصابة كورونا لتأجيل أي مباراة في الدوري، في حين ترى اللجنة الحالية أن هذا الرقم كبير، إذا يجب عليها تحديد عدد إصابات معين لتأجيل أي مباراة".



وتابع شوبير: "لا يجب أن يقول اتحاد الكرة للأندية لو عندك 5 إصابات كلمني، وسوف اتخذ القرار بشأن هذا الأمر".

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وأشار شوبير: "هذا الأمر يضع الدوري المصري في أزمة كبيرة جدا جدا جدا، وما يخفيني أيضا هو الحديث عن موضوع الجدارة الرياضية".وواصل شوبير: "إذا كان هناك عدم تركيز على مسابقة الدوري يبقى كارثة، لا نتملك رفاهية الوقت، مسابقة الدوري انطلقت بشكل متأخر، كما أن اتحاد الكرة تورط عندما صرح بإعطاء شهر للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى 6 مباريات مؤجلة، من ضمنهم مباراة الأهلي والزمالك، وأيضا ستؤجل للأهلي مباريات بسبب كأس العالم للأندية، وستؤجل مستقبلا بسبب دوري أبطال أفريقيا".واختتم شوبير:" الدوري المصري في مهب الريح، أنا بحذر حتى لا تقولوا بعد ذلك لماذا لم تتحدث عن هذا الأمر".