شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

آخر الأخباراخبار الرياضة › شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

صورة الخبر: شوبير
شوبير

حذّر الإعلامي أحمد شوبير من خطر قد يواجه مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر، كان لازم اتحاد الكرة يضع لائحة ويطبقها خلال الفترة القادمة، بمعنى اللجنة السابقة اشترطت وجود 15 إصابة كورونا لتأجيل أي مباراة في الدوري، في حين ترى اللجنة الحالية أن هذا الرقم كبير، إذا يجب عليها تحديد عدد إصابات معين لتأجيل أي مباراة".

وتابع شوبير: "لا يجب أن يقول اتحاد الكرة للأندية لو عندك 5 إصابات كلمني، وسوف اتخذ القرار بشأن هذا الأمر".

وأشار شوبير: "هذا الأمر يضع الدوري المصري في أزمة كبيرة جدا جدا جدا، وما يخفيني أيضا هو الحديث عن موضوع الجدارة الرياضية".

وواصل شوبير: "إذا كان هناك عدم تركيز على مسابقة الدوري يبقى كارثة، لا نتملك رفاهية الوقت، مسابقة الدوري انطلقت بشكل متأخر، كما أن اتحاد الكرة تورط عندما صرح بإعطاء شهر للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى 6 مباريات مؤجلة، من ضمنهم مباراة الأهلي والزمالك، وأيضا ستؤجل للأهلي مباريات بسبب كأس العالم للأندية، وستؤجل مستقبلا بسبب دوري أبطال أفريقيا".

واختتم شوبير:" الدوري المصري في مهب الريح، أنا بحذر حتى لا تقولوا بعد ذلك لماذا لم تتحدث عن هذا الأمر".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78234

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager