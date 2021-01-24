

أسعار الدولار اليوم الخميس 28 يناير 2021 في البنوك.. تعرف عليها أسعار الدولار اليوم الخميس 28 يناير 2021 في البنوك.. تعرف عليها

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بشكل دوري، حيث شهدت الورقة الخضراء اليوم، الخميس 28 يناير 2021، ثباتا، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية في مصر، وفق آخر تحديث حسب المواقع الرسمية لها، والتي جاءت كالتالي:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 للبيع، بارتفاع طفيف عن سعره أمس، بمعدل قرش وحيد، حيث كان يسجل 15.66 جنيه للشراء و15.79 للبيع أمس الإثنين.

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