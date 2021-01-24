

عاجل| تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 27 يناير.. والعيار يفقد 3 جنيهات عاجل| تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 27 يناير.. والعيار يفقد 3 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وفقد عيار الذهب نحو 3 جنيهات من قيمته بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الاثنين بقيمة بلغت 3 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 811 جنيهًا، وعيار 18 نحو 695 جنيهًا، وعيار 24 نحو 927 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6488 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثالث من يناير 2021، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض مالت إلي الارتفاع في أغلب تعاملات السوق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تراوحت بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلي الارتفاع في أغلب الوقت من العام، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.

وربح سعر عيار 21 نحو 147 جنيهًا، خلال عام 2020، وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 126 جنيهًا، خلال عام، وسعر عيار 24 بنحو 168 جنيهًا، خلال عام، في حين زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1176 جنيهًا، خلال عام.