

طريقة تحضير فطيرة اللحم والمشروم طريقة تحضير فطيرة اللحم والمشروم

فطيرة اللحم والمشروم أحد أنواع الفطائر الشهية التي تتميز بطعمها اللذيذ، وعادة ما تقدم كطبق جانبي ويمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء.



المكونات:



كيلو لحم يقطع مكعبات صغيرة

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نصف كوب دقيقملح فلفل بهارات جوزة الطيب1 ملعقة كبيرة روز ماري طازج2 ملعقة كبيرة زبدةنصف كيلو بصل1 كوب مشروم2 كوب مرق لحممقادير العجين:3 كوب دقيقنصف ملعقة صغيرة ملحربع كوب زبد مقطع1 كوب ماء مثلج1 صفار بيض بدهن الوجهطريقة التحضير:1- يخلط الدقيق مع الملح في العجان الكهربائي، ويضاف الزبد بالتدريج ويستمر الخلط حتى يتجانس العجين ويضاف الماء البارد بالتدريج حتى يتماسك العجين ويصبح كتلة واحدة، ويشكل العجين على شكل كرة ويغطى بالورق البلاستيك ويوضع داخل الثلاجة لمدة ساعة حتى يستقر.2- يجهز اللحم بقطع شرائح صغيرة ويغمس بالدقيق ويتبل بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب ويسخن الزبد في صينية كبيرة ويشوح اللحم على نار مرتفعة حتى يتغير لون اللحم من جميع الجهات، ويرفع اللحم من على النار وفي نفس الصينية يضاف نصف ملعقة زبد ويشوح البصل حتى يصير ذهبيا.3- يضاف المشروم إلى البصل ويعاد اللحم إلى نفس الصينية ويقلب ويضاف الروز ماري ويعاد التتبيل ويضاف المرق أو الماء ويترك خليط اللحم على نار هادئة حتى يتم النضج ويسخن الفرن على حرارة 180، ويوضع خليط اللحم في طبق فرن أو بايركس أو صينية ويفرد العجين بالنشابة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بحجم أكبر من طبق الفرن، ويغطى الطبق بالعجين مع التخلص من العجين الزائد بالسكين.4- يخرم العجين بالشوكة لعمل ثقوب ويدهن السطح بصفار البيض المخفوق، ويمكن تشكيل العجين الزائد على شكل وردات أو نصف دوائر وتزيين سطح الطاجن بها، وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج العجين ويصبح لونه ذهبيًا، وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة.