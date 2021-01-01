أعلنت الدكتورة تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن الذين أصيبوا بحالة متوسطة أو شديدة من "كوفيد-19" يواجهون تدهورا في حدة البصر.
ووفقا لها، يمكن أن يسبب "كوفيد-19" تغيرات في الأغشية المخاطية للعين، تظهر بصورة التهاب الملتحمة. وفي هذه الحالة يعتبر الشكل المعتاد لالتهاب الملتحمة أحد الأعراض المحتملة بعد الإصابة بالمرض.
وتقول الأخصائية، "بالإضافة إلى ذلك، التقي العديد من الأشخاص الذي أصيبوا بالحالة المتوسطة أو الشديدة من "كوفيد-19"، وجميعهم يعانون من تدهور حدة البصر، وتغيرات في عدسة العين وغيرها".
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التعليقات على طبيبة عيون تحذر من "آثار جانبية"غير عادية لـ "كوفيد-19"
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