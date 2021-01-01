تمكن فريق من الأطباء من إزالة ورم يهدد الحياة من دماغ طفل، والذي بدا غريبا للغاية بعد أن عثر فيه على شعر وأسنان وأنسجة متطورة.
وأشار تقرير صحيفة Jerusalem Post الإسرائيلية، إلى أن والدي الرضيع أخذوه لفحص طبي بعد اكتشاف ورم في رأسه. وأدرك الأطباء في المركز الطبي شعاري تسيديك في القدس، أن الورم يضغط على دماغه وأجروا عملية جراحية له على الفور.
وتمت إزالة الورم بعد بضع ساعات، ولحسن الحظ، تبين أنه حميد ومن غير المرجح أن ينمو مرة أخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أطباء يزيلون ورما مروعا به شعر وأسنان من دماغ رضيع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق