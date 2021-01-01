

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

اكتشف علماء آثار صينيون أطلال مدينتين من الخنادق يعود تاريخهما إلى حوالي 4000 عام، في أحد المواقع الأثرية في مقاطعة خنان بوسط الصين.



وقال "ليو هاي وانغ" مدير معهد التراث الثقافي وعلم الآثار بمقاطعة خنان –في تصريح اليوم- إن علماء الآثار اكتشفوا مدينتين مربعتين متجاورتين، كل واحدة محاطة بخندق مائي، حيث تبلغ مساحة المدينة الواقعة في الشرق حوالي 60 الف متر مربع، بينما تبلغ مساحة المدينة الواقعة بالغرب حوالي 20 ألف متر مربع.



وأضاف وانغ أن عمق الخنادق يتجاوز 12 مترا، وهو عمق كبير للغاية بالنسبة للوظائف الدفاعية العادية، ما يشير إلى أهمية المدينتين في ذلك الوقت.