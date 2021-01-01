

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

يستضيف فريق الزمالك نظيره مصر المقاصة، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقناة الناقلة:



وتقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق حاتم بطيشة.

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الزمالك ضد مصر المقاصة:ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز على مصر المقاصة في مباراة اليوم، لانتزاع صدارة الدوري من الأهلي.وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة كلا من :حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عوادخط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيدخط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقيخط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفرفي المقابل يطمح مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلالن في خطف الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للدخول في المربع الذهبي.ترتيب الزمالك ومصر المقاصة:ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 21 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 13 نقطة.