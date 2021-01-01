رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

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الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

حصل النادي الأهلي رسميا على خدمات محمد ناصر، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن محمد ناصر من مواليد عام 1999.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.

المصدر: elbalad

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