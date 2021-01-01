تكاسلوا في إنقاذ سفينة تغرق.. الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا

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صورة الخبر: الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا
الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بيانا حمَّلت فيه الجانب الإيطالي مسئولية فقدان 3 سوريين وفلسطيني لذويهم في عام 2013.

وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في بيانها، إن السلطات الإيطالية لم تستطع حماية حق الحياة لأكثر من 200 مهاجر كانوا على متن سفينة غرقت في البحر الأبيض المتوسط في عام 2013.

وأضاف البيان "لم تتمكن إيطاليا من الاستجابة على الفور لإشارات الاستغاثة المختلفة من سفينة غارقة تحمل أكثر من 400 بالغ وطفل.

كما ندد البيان بتراخي إيطاليا في إرسال سفينتها البحرية العسكرية، والتي كانت موجودة على بعد ساعة فقط من مكان الحادث.

وكانت شكوى مشتركة قدمها ثلاثة سوريين ومواطن فلسطيني نجوا من هذه المأساة، ولكنهم فقدوا أفرادا من أسرهم هناك، لدى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

يشار إلى أن سفينة صيد صغيرة كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر من إفريقيا، قد غرقت قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية، التي تشكل محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا، في أكتوبر 2013.

وأسفر غرق السفينة عن وفاة أكثر من 360 لاجئًا، من بينهم أطفال، ووفقًا للأمم المتحدة، كان بإمكان إيطاليا إنقاذ البعض.

المصدر: elbalad

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