أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بيانا حمَّلت فيه الجانب الإيطالي مسئولية فقدان 3 سوريين وفلسطيني لذويهم في عام 2013.
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في بيانها، إن السلطات الإيطالية لم تستطع حماية حق الحياة لأكثر من 200 مهاجر كانوا على متن سفينة غرقت في البحر الأبيض المتوسط في عام 2013.
وأضاف البيان "لم تتمكن إيطاليا من الاستجابة على الفور لإشارات الاستغاثة المختلفة من سفينة غارقة تحمل أكثر من 400 بالغ وطفل.
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التعليقات على تكاسلوا في إنقاذ سفينة تغرق.. الأمم المتحدة تهاجم إيطاليا
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