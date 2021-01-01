دم الغزال موضة ألوان الروج فى شتاء 2021

الموضة تهوى الفتيات كثيرا، ورغم أن متابعة موضة الملابس أمر مهم لدى معظم الفتيات، إلا أن هناك عالم آخر يهوى الفتيات ويتابعن موضته بشغف، ألا وهو موضة المكياج، حيث تهتم الفتيات كثيرا بموضة مستحضرات التجميل واتباع ألوان ليظهرهن فى كامل أناقتهن وجاذبيتهن.
وفي هذا السياق قالت خبيرة التجميل رانيا سعد، إن موضة المكياج في شتاء 2021 مميزة جدا، حيث تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة والتي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.
وأضافت "رانيا"، أن ألوان الآيشادو الموضة لموسم الشتاء في المكياج السواريه هي الأحمر الناري والأحمر الخوخي، أما لمكياج النهار فإن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود، هى من أحدث صيحات موضة ألوان الآيشادو فى شتاء 2021.
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