دم الغزال موضة ألوان الروج فى شتاء 2021



ألوان الروج فى شتاء 2021 ألوان الروج فى شتاء 2021

الموضة تهوى الفتيات كثيرا، ورغم أن متابعة موضة الملابس أمر مهم لدى معظم الفتيات، إلا أن هناك عالم آخر يهوى الفتيات ويتابعن موضته بشغف، ألا وهو موضة المكياج، حيث تهتم الفتيات كثيرا بموضة مستحضرات التجميل واتباع ألوان ليظهرهن فى كامل أناقتهن وجاذبيتهن.



وفي هذا السياق قالت خبيرة التجميل رانيا سعد، إن موضة المكياج في شتاء 2021 مميزة جدا، حيث تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد يوجد ألوان ثابتة والتي يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك.



وأضافت "رانيا"، أن ألوان الآيشادو الموضة لموسم الشتاء في المكياج السواريه هي الأحمر الناري والأحمر الخوخي، أما لمكياج النهار فإن الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود، هى من أحدث صيحات موضة ألوان الآيشادو فى شتاء 2021.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت، لا تختلف كثيراً ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معنا اللون الأحمر الناري أو ما يسمي دم الغزال خصوصاً لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج والذي يمثل أقوي الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصاً الماط، والنبيتي الغامق.وأوضحت خبيرة التجميل، أن من أكثر الألوان الرائجة لألوان أحمر الخدود لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الالوان خصوصاً إذا كان لون البشرة بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لصاحبته.