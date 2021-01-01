

طريقة عمل أبو فروة طريقة عمل أبو فروة

طريقة عمل أبو فروة فى الفرن..أبو فروة من أنواع الفاكهة التى تشبة لبندق وهو يعرف بالكستناء، وله شكل ومذاق مميز، وعادة يكثر فى فصل الشتاء، حيث يتم شويه وتناوله ساخنا، ويمنح الشعور بالدفء فى ليالى الشتاء البارد، وتحرص بعض ربات البيوت على تقديمه لأفراد الأسرة.



وتقدم الشيف سناء بغدادى، طريقة عمل أبو فروة فى الفرن.



المكونات:-

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كيلو أبو فروةزبدعسلطريقة عمل أبو فروة فى الفرن:-- نشعل الفرن ونتركه يسخن- نحضر أبو فروة ونقوم بعمل فتحات صغيرة بعد بالسكين حتى لا ينفجر داخل الفرن.- ثم نرص أبو فروة فى صينية فرن، وندخل الصينية الفرن الساخن.- نترك أبو فروة داخل الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى يتغير لون القشرة.- ثم نخرج الصينية ونقلب أبو فروة على الجانب الآخر، وندخله الفرن مرة أخرى لمدة 15 دقيقة حتى يتغير لون القشرة، ثم نخرجه.- وفى حال شوى أبو فروة على الفحم، يتم رصها على الشواية مع تقليبه باستمرار حتى تغير لون القشرة من جميع الجوانب.- ويمكن أيضا وضعه فى الميكرويف لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه ويقدم بعدها.- بعد أن ينضج أبو فروة يقدم ساخنا بجانب الزبد والعسل.- ويمكن عمل أبو فروة مسلوق بدلا من شويه على الفرن:-المكونات:-نصف كيلو أبو فروةثلاثة أكواب ماءنصف ملعقة ملحطريقة سلق أبو فروة:-- نقوم بعمل فتحات طولية فى أبو فروة بواسطة السكين.- ثم نضعها فى الماء الفاتر فى حلة ونضعها على النارحتى تغلى على نار متوسطة.- ثم نترك أبو فروة يغلى على النار لمدة 10 دقائق.- ثم ننشله من الماء ونرصه فى صينية فرن وندخله الفرن لمدة 10 دقائق، حتى يتغير لونه، ويقدم بعدها ساخنا.- ويذكر أن أبو فروة يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومضاضات الأكسدة بالإضافة إلى البروتينات والفولات والعناصر المهمة ما يجعل قيمته الغذائية عالية.- ومن فوائد أبو فروة:-- يقوى المناعة- يمد الجسم بالطاقة اللازمة- يحافظ على صحة العظام والأسنان- يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم- يحارب السرطان- يحافظ على نسبة ضغط الدم بالجسم- يخفض مستوى الكوليسترول بالدم- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية- يساعد فى إنقاص الوزن.