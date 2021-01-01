وصفات طبيعية لتقشير البشرة بالفراولة.. وصفة سهلة لوجه ناعم ومشرق



وصفات طبيعية لتقشير البشرة بالفراولة وصفات طبيعية لتقشير البشرة بالفراولة

تحتوى الفراولة على العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل نسبة عالية من فيتامين "سى"، ونسبة عالية من أحماض ألفا هيدروكسي، مما يجعل الفراولة مثالية لعمل قناع يساعد على تقشير البشرة خاصة لمن يعانون من بشرة باهتة ومجهدة ويحتاجون لتجديد شباب بشرتهم وتنظيفها. لذلك نقدم لكِ من موقع "beautylish" عدة وصفات طبيعية لتقشير البشرة بالفراولة.



وصفات طبيعية من الفراولة لتقشير البشرة



وصفة الفراولة والعسل

يجب تحضير 8-9 من حبات الفراولة الطازجة التي تحتوى على العديد من الفوائد الصحية مع 3 ملاعق كبيرة من العسل، وإضافتهم في وعاء، ثم هرس الفراولة بالشوكة حتى تصبح ناعمة، ثم إضافة العسل وخلط المكونات معًا، وبيدين نظيفتين أو فرشاة معقمة، وضع الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العين، مع الاستلقاء وترك القناع لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل القناع بالماء الدافئ، مع تجفيف البشرة واستخدام مرطب.





وصفة الفراولة وزيت اللوز

يجب تحضير 8-9 من حبات الفراولة الطازجة، مع ملعقتين كبيرتين من العسل الذى لديه العديد من الفوائد للبشرة، مع إضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، مع كمية بسيطة من زيت الجوجوبا، وبذور العنب أو زيت اللوز الحلو، مع إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الطازج، أو حوالي 8 قطرات إذا كانت البشرة جافة، و 1 ملعقة كبيرة للبشرة الدهنية، وفى وعاء، يجب هرس الفراولة بالشوكة حتى تصبح ناعمة، مع إضافة العسل والزيت وعصير الليمون ومزج المكونات معاً، ثم بيدين نظيفتين أو فرشاة معقمة، ثم وضع الخليط برفق على الوجه مع تجنب منطقة العين، ثم الاستلقاء وترك القناع على الوجه لمدة 5 دقائق، ثم غسل الوجه بالماءالدافئ، ثم تجفيف الوجه واستخدام مرطب.

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سكراب الفراولة والزبادىعليكِ تحضير 5 حبات من الفراولة الطازجة مع 1/2 ملعقة كبيرة زبادي مع ملعقتين من العسل. وفي وعاء، تُهرس الفراولة بالشوكة حتى تصبح ناعمة، مع إضافة العسل واللبن عند البشرة الدهنية أو الزبادى عند البشرة الجافة، ثم خلط المكونات معاً، وبيدين نظيفتين أو فرشاة معقمة، وضع الخليط على الوجه، مع تجنب منطقة العين، ثم الاستلقاء وترك القناع على الوجه لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء، ثم تجفيف البشرة واستخدام مرطب .