موضة ألوان الشعر فى 2021.. الأرجوانى وميكس الرمادى مع البلاتينى الأبرز



موضة ألوان الشعر فى 2021 موضة ألوان الشعر فى 2021

ترغب المرأة بين الحين والأخر، فى تغيير لون شعرها سواء لتحسين حالتها النفسية أو لمواكبة خطوط الموضة، ولتحقيق ذلك، تبحث عن اللون الذى يتوافق مع لون بشرتها حتى تظهر بشكل لائق أمام الجميع، ولهذا نستعرض في التقرير على أحدث "تريندات" الشعر لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "herworld".



أحدث ألوان صبغات الشعر لعام 2021



الجمع بين اللون الأشقر والفضي

يعتبر الجمع بين اللونين الأشقر والفضي، من أحدث اتجاهات صبغات الشعر لهذا العام، بجانب الجمع بين اللونين الرمادي والبلاتيني، ومع ذلك فالحصول على لون أشقر فضي، عملية تستغرق عدة جلسات في صالون الشعر.



الجمع بين اللون الأشقر والبيج الفاتح

يعتبر الجمع بين اللونين الأشقر والبيج الفاتح من أحدث اتجاهات صبغات الشعر لهذا العام، ويمكن صبغ الشعر يدويًا في المنزل، كما يساعد المزج بين اللونين في الحصول على لون شعر طبيعي وإطلالة مميزة.

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اللون البنىيعتبر اللون البنى من الألوان الشعبية والتي تتميز بالبساطة والأناقة، مع تلوين بعض الخصلات باللون الرمادى، والذى يعتبر من أحدث اتجاهات صبغات الشعر، والتي تتوافق مع العديد من ألوان البشرة.تلوين الجزء السفلى من خصلات الشعريعتبر تلوين الجزء السفلى من خصلات الشعر، سواء باللون الرمادى أو البرتقالى الداكن، من أحدث اتجاهات صبغات الشعر لهذا العام، والتي تناسب أكثر النساء صاحبات الشعر القصير، ويتوافق مع الملابس الرسمية.اللون الأرجوانيويعتبر اللون الأرجوانى من ألوان الشعر الحديثة لعام 2021، والتي تعتبر من الألوان التي تناسب حضور الاحتفالات والأعياد المختلفة، كما تساعد في الحصول على إطلالة مميزة.لون القيقبيعتبر لون القيقب، من أحدث اتجاهات صبغات الشعر، والمفضلة عند العديد من المشاهير، كما يعتبر اللون البني النحاسي من الألوان المنتشرة في آسيا، حيث تناسب العديد من درجات ألوان البشرة الآسيوية، وتساعد المرأة في الحصول على إطلالة أنيقة.اللون الأشقر البيجيعتبر الدمج بين اللونين الأشقر والبيج من أحدث ألوان الشعر لعام 2021، كما يساعد على تفتيح لون البشرة أكثر.