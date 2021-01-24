

جالينا تستعد لإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدا لطرحها في البورصة جالينا تستعد لإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدا لطرحها في البورصة

تلقت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا القابضة) 10 عروض من مؤسسات محلية وأجنبية أبدت اهتمامها بشراء حصة قدرها 49% من الشركة في جولة تمويل خاص تستعد لها جالينا، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الواحد سليمان لإنتربرايز.



وتعتزم الشركة إصدار 161 مليون سهم جديد تمثل 49% من هيكل الملكية. وأضاف سليمان أن الشركة تستهدف حصيلة قدرها 600 مليون جنيه من صفقة البيع لتمويل خططها التوسعية. وتعتزم جالينا بعد ذلك قيد أسهم الشركة في البورصة المصرية وطرح 10% على الأقل من الأسهم للتداول الحر.



تضمنت قائمة العروض مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بحسب سليمان، والذي صرح الشهر الماضي أن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، الذي يدير الطرح، تلقى عروضا من 5 صناديق استثمار مباشر من الإمارات وفرنسا والكويت ومصر للدخول في هيكل ملكية الشركة.

قد يعجبك أيضا...

توقع سليمان الانتهاء من بيع الحصة المذكورة بحلول يونيو المقبل، إذا جرى الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة في مارس. وتابع أنه بمجرد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة ستشرع الشركة في التعاقد مع بيكر ماكنزي لتولي مهمة المستشار القانوني، وبيكر تيللي لإعداد دراسة القيمة العادلة. وكذلك عينت الشركة رينيسانس كابيتال مستشارا ماليا لإجراء دراسة تفصيلية بشأن الطرح والتسويق للمستثمرين.كانت جالينا تأمل من قبل في إتمام عملية البيع في الربع الأول من 2021، لكن تداعيات "كوفيد-19" والقيود المفروضة على حركة السفر في بعض الدول التي ينتمي إليها بعض المستثمرين المهتمين بالصفقة تسببت في إرجاء العملية، بحسب سليمان. وكانت جالينا تدرس سبل زيادة رأس المال لتنفيذ توسعات بما في ذلك طرح محتمل في البورصة المصرية منذ عام 2018.تعتزم جالينا القابضة توجيه حصيلة زيادة رأس المال إلى إنشاء مصنع ثان في الإسكندرية، وتمويل خطة التوسع خارجيا بإنشاء مخازن لمنتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما ذكره سليمان. ومن المقرر أن يتخصص المصنع الجديد في إنتاج الأغذية المطورة مثل البرجر النباتي ومن المتوقع أن تصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون جنيه، وأن يبدأ الإنتاج الفعلي في 2023.وتعتزم الشركة تقسيم المبلغ المتبقى من حصيلة البيع وقدره 400 مليون جنيه بواقع 150 مليون جنيه تضاف إلى رأس المال و450 مليون جنيه تضاف إلى حساب الاحتياطي القانوني للشركة، على أن تستغل 200 مليون جنيه منها في إنشاء مصنع وشركة جالو للأغذية المطورة، و250 مليون جنيه لتحسين المركز المالي للشركة والاستثمارات المستقبلية.وتستهدف الشركة تعزيز صادراتها والتوسع خارجيا: تستهدف جالينا زيادة حجم صادراتها من 300 مليون جنيه في 2020 إلى 500 مليون جنيه في 2021، على أن يصل حجم الصادرات إلى مليار جنيه في 2025، وفق سليمان.تركز جالينا على أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي صادراتها، وتستهدف الشركة تعزيز تواجدها هناك لترتفع تلك النسبة إلى 60% خلال 2021.ونجحت الشركة في اختراق أسواق جديدة لأول مرة في 2020 ومنها تايوان وجنوب أفريقيا والصين والأردن. وتستهدف الشركة أيضا الوصول زيادة عدد العملاء إلى 127 عميلا عالميا في أكثر 85 دولة، مقارنة بـ 72 عميلا في 32 دولة حاليا. وكشف سليمان أن جالينا حصلت حتى ديسمبر الماضي على 13 مليون جنيه فقط من إجمالي مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات والبالغة 50 مليون جنيه.وأكد سليمان أن شركته لن تحتاج إلى الاقتراض في الفترة المقبلة لتنفيذ خططها التوسعية، وستعتمد على التمويل من حصيلة البيع المزمع.خطة طموحة لجالينا في السوق المحلية: كشف سليمان أنه يعتزم تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى إقامة 1000 منفذ لبيع منتجات جالينا من خضروات وفواكه مجمدة في جميع المحافظات بنظام الفرانشايز وتمليكها للشباب، بحيث يمتلك كل منفذ 3 إلى 4 شباب.وأضاف أنه عرض الفكرة على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أبدى ترحيبه بمساندة الفكرة من خلال تقديم قروض ميسرة تصل إلى مليون جنيه لكل مجموعة من الشباب الراغبين في افتتاح منفذ جالينا بنظام الفرانشايز. وتابع "الشاب سيكون مالكا للمشروع وليس موظفا به وهذا سيجعله يقدم أفضل أداء لديه في مشروعه الخاص".