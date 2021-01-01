تحذير هام من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي
دائما ما تقع أغلب السيدات في حيرة بسبب الطريقة الصحيحة لغسل الكبدة قبل طهيها، وذلك بسبب التحذيرات التي تؤكد على عدم غسلها، والأخرى التي تؤكد على ضرورة تنظيفها جيدا قبل الطهي.
وأكدت الشيف هالة فهمي، على أهمية طهي الكبدة دون غسلها بالمياه لأنها بذلك تفقد القيمة الغذائية الموجودة بها لأنه يوجد بها بعض التكتلات الدموية تكمن فيها الفائدة الأساسية عند تناولها.
وأضافت أن من يريد تنظيف الكبدة قبل الطهي هناك طريقة يمكن لربة المنزل تطبيقها قبل البدء في طبخها بـ10 دقائق فقط.
وأوضحت الخطوات اللازمة لتنظيف الكبدة قبل طهيها، كي لا تفقد الكبدة القيمة الغذائية المتواجدة بها وتفيد الجسم، وذلك عن طريقة أن تقومي بوضع الكبدة في إناء به خل وملح، ثم أتركي الكبدة فيه لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم قومي بطهيها بالطريقة التي ترغبي فيها.
وإليكي نقدم طريقة عمل "الكبدة بالردة" بخطوات سهلة وبسيطة، كالآتي:
المقادير
"تكفي شخصين"
نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة
ردة للتغطية
التتبيلة:
1 فلفل رومي مفروم ناعم
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم بودرة
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام"خل أبيض
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كمون مطحون
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل كبدة بالبصل
خطوات التحضير
في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدا
نضع الكبدة في البولة، وتتبلها "ندعكها" بالخليط جيدا، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.
نضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.
نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها في الطبق.
نقدم الكبدة المشوية ساخنة مع مخلل الخيار وسلطة الطحينة.
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