

بالصور.. العثور على سرطان البحر البرتقالي أحد أندر أنواع "الإستاكوزا" بالصور.. العثور على سرطان البحر البرتقالي أحد أندر أنواع "الإستاكوزا"

صياد بالساحل الشمالي لدولة ويلز يعثر على نوع نادر من سرطان البحر المعروف بالإستاكوزا



تمكن صياد بالساحل الشمالي لدولة ويلز من العثور على نوع نادر من سرطان البحر المعروف بالإستاكوزا، وذلك أثناء خروجه برحلة صيد بالبحر الأيرلندي.



وقال تريستان وود الصياد الويلزي، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه أدرك أن هذا النوع من سرطانات البحر تكون فرصة العثور عليه 1 من بين 30 مليون من أبناء فصيلته، لذلك قرر الاحتفاظ به وإرساله لمتخصصين بعلوم الأحياء المائية بحديقة الأسماك في ويلز.

وحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل، فإن ما يميز هذا النوع من سرطان البحر هو لونه البرتقالي؛ حيث إن جميع سرطانات البحر التي يتم صيدها حول العالم يكون لونها أسود أو أزرق قاتما مائلا إلى الأخضر، لذلك فإن العثور على سرطان بحر بهذا اللون من النوادر التي يشهدها الصيادون في عالم البحار.وأكد الصياد الويلزي تريستان وود، في تصريحاته للصحيفة البريطانية، أنه لم ير طوال سنوات عمله كصياد مثل هذا النوع من السرطانات وأن ضمه لحديقة الأسماك بويلز سيكون إضافة علمية قيمة.



