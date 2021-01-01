صياد بالساحل الشمالي لدولة ويلز يعثر على نوع نادر من سرطان البحر المعروف بالإستاكوزا
تمكن صياد بالساحل الشمالي لدولة ويلز من العثور على نوع نادر من سرطان البحر المعروف بالإستاكوزا، وذلك أثناء خروجه برحلة صيد بالبحر الأيرلندي.
وقال تريستان وود الصياد الويلزي، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه أدرك أن هذا النوع من سرطانات البحر تكون فرصة العثور عليه 1 من بين 30 مليون من أبناء فصيلته، لذلك قرر الاحتفاظ به وإرساله لمتخصصين بعلوم الأحياء المائية بحديقة الأسماك في ويلز.
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التعليقات على بالصور.. العثور على سرطان البحر البرتقالي أحد أندر أنواع "الإستاكوزا"
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