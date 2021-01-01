قال باحثون أستراليون إنهم وجدوا سبيلا لزيادة قوة الخرسانة لاستخدامها بالعمارة المعقدة، مستلهمين أنماط صدفة الكركند "الإستاكوزا".
وتشير دراسة جديدة أجرتها جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا إلى أن الخرسانة المعززة بألياف الصلب تصبح أكثر متانة عندما تتخذ نمطا يحاكي صدفة الكركند.
وبدلا من استخدام قالب، تشمل العملية وضع طبقات الخرسانة واحدة فوق الأخرى عن طريق تصميم إلكتروني يستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الإستاكوزا.. فوائد جديدة لـ"الخرسانة"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق