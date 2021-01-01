

الإستاكوزا.. فوائد جديدة لـ"الخرسانة" الإستاكوزا.. فوائد جديدة لـ"الخرسانة"

قال باحثون أستراليون إنهم وجدوا سبيلا لزيادة قوة الخرسانة لاستخدامها بالعمارة المعقدة، مستلهمين أنماط صدفة الكركند "الإستاكوزا".



وتشير دراسة جديدة أجرتها جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا إلى أن الخرسانة المعززة بألياف الصلب تصبح أكثر متانة عندما تتخذ نمطا يحاكي صدفة الكركند.



وبدلا من استخدام قالب، تشمل العملية وضع طبقات الخرسانة واحدة فوق الأخرى عن طريق تصميم إلكتروني يستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد.

قد يعجبك أيضا...

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة جوناثان تران: "صدفة الكركند ما زالت تدهشني بأشكالها وهياكلها المثيرة للاهتمام، وخاصة أنها شديدة الصلابة على نحو مذهل حقا".وأضاف تران أن التصميم سيساعد في بناء أقواس أو هياكل ملتوية ذات أشكال هندسية معقدة.