أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه



أضرار الممبار أضرار الممبار

انتشرت في الفترة الأخير بعض المخاوف عن اضرار الممبار، والذي يمكن ان يتسبب بها، حيث إن الممبار في الأساس مخزن للسموم و فضلات الحيوان، لذا فيجب قبل طهيها غسلها بشكل جيد.



ومع انتشار العديد من طرق غسل الممبار، وحشوها، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها ربة المنزل عند شراء أو غسل الممبار وتخزينه وتسبب في أضرار للجسم، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشتها في السطور التالية.



وحذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، من عدم غسل أحشاء المواشي الممبار فور شرائه وتخزينه في وتفريزه دون تنظيفه جيدا؛ حيث انه يمكن ان يتسبب في العديد من المخاطر الصحية.

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وتابعت زكي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، انه تكمن خطورة عدم غسل الممبار وتخزينه ووضعه في الفريزر مباشرة في الإصابة بالـ E. Coli، التي تسبب أعراض خطيرة منها: الإسهال الدموي والتي تحدث بسبب الإصابة بعض أنواع بكتيريا الإيكولاي وخاصة الأنواع المُنتجة للسموم إلى تسمم.وأضافت زكي، ان هناك العديد من المخاطر الصحية التي يمكن ان يحدث للجسم عند تخزين الممبار دون غسله وتنظيفه جيدا، ومن أبرزها :تشنجات غير طبيعيّة في المعدةإسهال مائي مفاجىء شديد مع احتمالية تحوله لـ براز دمويإطلاق الغازاتالغثيانفقدان الشهيةالتقيؤالتعب العامالحمى