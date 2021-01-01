انتشرت في الفترة الأخير بعض المخاوف عن اضرار الممبار، والذي يمكن ان يتسبب بها، حيث إن الممبار في الأساس مخزن للسموم و فضلات الحيوان، لذا فيجب قبل طهيها غسلها بشكل جيد.
ومع انتشار العديد من طرق غسل الممبار، وحشوها، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها ربة المنزل عند شراء أو غسل الممبار وتخزينه وتسبب في أضرار للجسم، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشتها في السطور التالية.
وحذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، من عدم غسل أحشاء المواشي الممبار فور شرائه وتخزينه في وتفريزه دون تنظيفه جيدا؛ حيث انه يمكن ان يتسبب في العديد من المخاطر الصحية.
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التعليقات على أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه
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