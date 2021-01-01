الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.. اعرف الأسباب



سرطان خلايا ميركل سرطان خلايا ميركل



يعد سرطان خلايا ميركل نوعًا نادرًا وشديدًا من سرطان الجلد ، وحصل سرطان خلايا ميركل (MCC) على اسمه لأن خلايا سرطان الجلد هذه تشبه خلايا ميركل الموجودة في الطبقة العليا من الجلد.



وتتركز خلايا ميركل بشكل أكبر في أطراف الأصابع والشفتين والوجه، ومن المرجح أن تتطور خلايا MCC على الرأس والرقبة والمناطق الأخرى التي تعرضت لأكبر قدر من التعرض لأشعة الشمس.



وكشف موقع medicalnewstoday أسباب الإصابة بسرطان ميركل MCC وجاءت كالتالي:



السرطان هو نوع من السرطان يتطور في الجلد أو الأنسجة التي تغطي أو تبطن الأعضاء الداخلية ويحدث السرطان عندما تبدأ الخلايا بالانقسام العشوائي وتنمو خارج نطاق السيطرة ويشكل هذا النمو الخلوي في النهاية كتلة تسمى الورم السرطاني MCC هو أحد أنواع سرطان الجلد ، وخلاياها تشبه خلايا ميركل. تقع هذه بالقرب من النهايات العصبية للجلد وتساعد على توفير إحساس خفيف. كما أنه ينقل من الجلد إلى الدماغ .

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تشترك خلايا ميركل في السمات مع الخلايا العصبية والخلايا المنتجة للهرمونات. ونتيجة لذلك ، يتم تصنيفها على أنها خلايا عصبية صماء ، ويطلق عليها أحيانًا سرطان الغدد الصم العصبية في الجلد. اسم آخر لـ MCC هو سرطان التربيق MCC نادر جدًا.في عام 2018 ، تلقى حوالي 2000 شخص في الولايات المتحدة التشخيص ومع ذلك يبدو أن انتشاره آخذ في الازدياد بين عامي 2000 و 2013 ، زاد عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ MCC في البلاد بنسبة 95٪. يقدر الخبراء أنه بحلول عام 2025 ، سيتم تشخيص حوالي 3250 حالة جديدة من MCC في الولايات المتحدة كل عام.من المحتمل أن يكون معدل الانتشار المتزايد مرتبطًا بتزايد عدد كبار السن في الولايات المتحدة تقريبًا يبلغ عمر كل شخص لديه MCC 50 عامًا أو أكثر.الأسباب لسرطان ميركليميل MCC إلى التطور على الرأس والرقبة ، وهي المناطق التي تعرضت لأكبر قدر من التعرض للشمس بمرور الوقت. و عوامل الخطر ما يلي:التعرض للأشعة فوق البنفسجية: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط أو المطول للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف الحمض النووي للجينات التي تتحكم في نمو خلايا الجلد ، مما يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. ينتج التعرض عادةً عن قضاء وقت في الشمس دون وقاية ، ولكن قد تلعب أسرّة التسمير والعلاج الضوئي لمرض الصدفية دورًا أيضًا.كبار السن: MCC غير شائع لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، و 8 من كل 10 أشخاص مصابين بهذا السرطان في الولايات المتحدة يبلغون 70 عامًا أو أكبر. قد يكون السبب في ذلك هو أن تلف الجلد يزداد بمرور الوقت ويضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر.ضعف الجهاز المناعي: يساعد نظام المناعة الصحي في تدمير الخلايا السرطانية.الجنس الذكوري : قد يكون الذكور في الولايات المتحدة أكثر ضعفيًا من الإناث في تطوير MCC.لون البشرة الفاتح: الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الجلد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الكبد.عدوى فيروس خلية ميركل التورامي: حوالي 8 من كل 10 أشخاص مصابين بـ MCC لديهم هذا الفيروس في خلاياهم السرطانية. يصاب العديد من الأشخاص بالفيروس في مرحلة ما ، غالبًا أثناء الطفولة ، ونادرًا ما يساهم في الإصابة بالفيروس.