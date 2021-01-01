بالزبدة.. طريقة عمل كوكيز الشوفان

هناك العديد من طريقة عمل كوكيز الشوفان باستخدام الزبدة، وهي احد وصفات المطبخ الغربي، ويمكن تقديمها في المنزل بطريقة مختلفة وغير مكلفة، وتقديمها مع الحليب للاطفال او خلال الفطور لمن يتبعون حمية غذائية صحية ولكن عليهم حسابها من ضمن سعراتها.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الخبز : 12 دقيقة
تكفي لـ : 7 اشخاص
وقدمت الشيف ليلى فتح الله، طريقة عمل كوكيز الشوفان بالزبدة، والتي يمكن تقديمها بمكونات بسيطة من منزلك، وهي ايضا وصفة مناسبة لمحبي التفنن بعالم الحلويات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
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