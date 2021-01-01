إمارة مكة المكرمة تحذر مواطنيها في بيان عاجل

حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية مواطنيها من احتمال هطول أمطار على المنطقة.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان عبر تويتر إن "الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة ابتداء من غد الأربعاء، وحتى السبت المقبل".
إلى ذلك، كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن وضع خطط واستراتيجية للتنمية المستدامة من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، وخفض درجات الحرارة ونسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل ساحات المسجدين " الحرام والنبوي" لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة.
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