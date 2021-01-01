جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو



رمضان صبحي رمضان صبحي

هاجمت جماهير الاهلي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بعد انتهاء المباراة التى جمعت بين الفريقين علي استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي



وجاء هجوم جماهير الاهلي علي اللاعب بعد صدمة انتقاله الي فريق بيراميدز رغم محاولات القلعة الحمراء الحصول علي خدماته من نادي هيدرسفيلد الانجليزي .



التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .

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ويستعد النادي الاهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .