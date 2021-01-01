هاجمت جماهير الاهلي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بعد انتهاء المباراة التى جمعت بين الفريقين علي استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي
وجاء هجوم جماهير الاهلي علي اللاعب بعد صدمة انتقاله الي فريق بيراميدز رغم محاولات القلعة الحمراء الحصول علي خدماته من نادي هيدرسفيلد الانجليزي .
التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .
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التعليقات على جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو
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