قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز هو الأفضل والأنسب.
وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، "جهاد جريشة أحد أفضل الحكام في تاريخ مصر، ويأتي في المرتبة الثانية، بعد جمال الغندور".
وتابع "الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع بيراميدز على قدم محمد شريف، والفار كان عليه استدعاء جهاد جريشة الذي لم يشاهد اللعبة جيدًا، وألتمس لـ جريشة العذر".
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التعليقات على شاهد.. رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح
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