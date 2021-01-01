شاهد.. رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح

آخر الأخباراخبار الرياضة › شاهد.. رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح

صورة الخبر: رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق
رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق

قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار تعيين جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز هو الأفضل والأنسب.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، "جهاد جريشة أحد أفضل الحكام في تاريخ مصر، ويأتي في المرتبة الثانية، بعد جمال الغندور".

وتابع "الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع بيراميدز على قدم محمد شريف، والفار كان عليه استدعاء جهاد جريشة الذي لم يشاهد اللعبة جيدًا، وألتمس لـ جريشة العذر".

وأكد "رؤيتي إن والتر بواليا تلاحم بحارس مرمى بيراميدز وهو لا يستوجب حصول بيراميدز على خطأ لأن التدافع غير التلاحم، ولذلك فالأهلي سجل هدفا صحيحا والحكم أخطأ في عدم احتسابه".

وأتم "قرار جهاد جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز، كان صحيحا".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. رضا البلتاجي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90914

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager