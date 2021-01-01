قناع الفحم لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه

حذر الكثير من خبراء التجميل من استعمال قناع الفحم للوجه، و لكن سرعان ما سمعنا من البعض الآخر ان الفحم هو عنصر طبيعي لإزالة السموم والتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء العنيدة.
، لذلك ، كشف موقع هيلثي عن أفضل قناع للروؤس السوداء المزعجة باستخدام الفحم ، و ماء الورد (جميع المكونات الطبيعية المحببة للبشرة) التي ستساعد في إزالة الرؤوس السوداء بشكل نهائي.
هذا القناع مفيد للغاية للبشرة الدهنية حيث أن الفحم يقوم بعمل ممتاز في إزالة الزيت من الجلد بينما يزيل الفحم السموم ، مما يترك وجهك منتعشًا ونظيفًا وناعمًا بشكل جنوني. لذالك احصلي على هذه المكونات لصنع قناع للوجه يعمل على إزالة الرؤوس السوداء.
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