تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل جلاش بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.
مقادير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل
عجينه جلاش
6 صدور دجاج
فلفل أخضر وأصفر وأحمر
2 كوب مشروم
بصل
نصف كيلو بطاطس شرائح ومسلوقة
2 كوب جبن شيدر
1 كوب جبن موتزاريلا
ملح وفلفل
نصف كوب ريحان أخضر
4 كوب بشاميل
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق