بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل

طريقة تحضير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل* يشوح الدجاج فى الزيت على النار* يضاف 2 ملعقة كبيرة بشاميل والجبنة الشيدر المبشورة* يفرد ورق الجلاش فى بولة* يضاف حشو الدجاج والبطاطس المسلوقة المضاف لها الملح والفلفل الأسود* يطبق الجلاش على الحشو* يدهن الجلاش من الخارج بالزيت* توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه* يضاف البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه* توضع فى الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ثم تقدم

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