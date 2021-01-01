رخيص ومفيد .. 4 وصفات مختلفة لعمل الباذنجان للشيف شربيني



وصفات مختلفة لعمل الباذنجان وصفات مختلفة لعمل الباذنجان

يعد الباذنجان من أرخص الاطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والصحية وفى نفس الوقت مذاقه لذيذ وسعره رخيص.

نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان بوصفات ومتعددة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



طريقة عمل باذنجان بالطماطم وصوص ريحان

مقادير باذنجان بالطماطم وصوص ريحان

باذنجان رومي

طماطم

ريحان

بصل

ثوم

زيت زيتون

جبنة موتزريلا

ملح – فلفل

زيت

دقيق

طريقة تحضير باذنجان بالطماطم وصوص ريحان

* تبلي شرائح الباذنجان بالدقيق ثم اقليه في زيت غزير ساخن، افرمي البصل والكرات والثوم والفلفل الألوان واضيفيهم للطاسة بها زيت زيتون على النار مع مكعب مرقة



* اضيفي اليها صلصة الطماطم ومن ثم الريحان المفروم واخلطي الفلفل الألوان مع جزء من خليط البصل والكرات مع الجبنة الموتزريلا في صينية الفرن رصي الباذنجان المقلي وعليه خليط الجبنة الموتزريلا وادخليه فرن ساخن حتى تسيح الجبنة ثم قدميه مع صوص الريحان

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