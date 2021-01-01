لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان



زيت الأرجان زيت الأرجان

زيت الأرجان ممر هام لعالم الصحة والجمال، حيث يظهر في المستحضرات ومنتجات الشعر بجميع أنواعها، لقد تبنى عالم زيوت الطعام أيضًا هذا الزيت متعدد الاستخدامات، فيتم حصاد زيت الأرجان من شجرة الأرجان Argania spinosa في المغرب، كما استخدم الناس في شمال إفريقيا زيت بذور الأرجان في الأدوية ومستحضرات التجميل لأجيال.



لذا نستعرض لك أبرز 6 استخدامات لزيت الأرجان وفقا لتقرير بموقع”Facty”.



1. يلطف البشرة الدهنية

تعمل الغدد الدهنية المفرطة النشاط على جعل البشرة دهنية وتساهم في ظهور بعض أنواع حب الشباب، كما أن الكريمات والمستحضرات المحتوية على زيت الأرجان تقلل من إنتاج هذه المادة الطبيعية.

قد يعجبك أيضا...

2. توفير الأحماض الدهنية الأساسيةلا يستطيع جسم الإنسان إنتاج سلسلة طويلة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ولكن هذه الدهون المفيدة تزيد من الكوليسترول "الجيد" وتقلل من مستويات الكوليسترول "الضار"، حيث تحصل أجسامنا عليها من الأطعمة، ويفضل تلك التي لا تحتوي أيضًا على دهون مشبعة غير صحية، أكثر من 98٪ من الدهون في زيت الأرغان هي أحماض دهنية أساسية.3. الوقاية من السرطانزيت الزيتون له فوائد وقائية ضد سرطان الثدي والبروستاتا وبطانة الرحم والبنكرياس، كما يحتوي زيت الأركان على العديد من نفس المكونات، بما في ذلك الفينولات التي لها خصائص مضادة للأكسدة، توفر هذه المركبات تأثيرات مضادة للتكاثر تمنع نمو السرطان، يحتوي زيت الأرجان أيضًا على الستيرولات التي تمنع انتشار خلايا سرطان البروستاتا.4. صحي للجلديحتوي زيت الأرجان على توكوفيرول، بما في ذلك فيتامين هـ والأحماض الدهنية الأوليك واللينوليك، تعد هذه المغذيات الدقيقة هي مضادات الأكسدة، فتساعد التوكوفيرول خلايا الجلد على إصلاح الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، التي غالبا ما تسبب ظهور مناطق تصبغ داكنة على الوجه، لذا يمكن أن يساعد زيت الأرجان في تقليل مظهرها.5. التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةتأتي الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لزيت الأرجان من الأحماض الدهنية ومركبات الستيرول، التي تزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، والذي ينتقل عبر مجرى الدم ويلتقط الكوليسترول الزائد، تساعد مستويات HDL المرتفعة في الحد من مستويات الكوليسترول الضار LDL الذي يترك رواسب الدهون في الشرايين ويسهم في الإصابة بأمراض القلب، كما تحفز مركبات الستيرول أيضًا مستقبلات الكبد لتكسير الكوليسترول الضار.6. التئام الجروحمستحضرات زيت الأرجان الموضعية لها خصائص مضادة للجراثيم، كما يعمل زيت الأرجان أيضًا كمرطب، مما يساعد على تسريع التئام الجروح والخدوش، فوائد زيت الأركان العلاجية الأكثر فعالية هي التغذية؛ حيث يحتوي على العديد من المركبات التي تقلل الالتهاب، وفيتامين E وأحماض الأوليك تساعد على التئام الجروح