بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم كايد جوردون لاعب فريق ديربي كاونتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، اقترب من حسم صفقة كايد جوردون، خلال الشتاء الحالي، بعد صراع مع مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن صفقو كايد جوردون ستكلف خزينة ليفربول مليون جنيه إسترليتي.

وأشارت الصحيفة، إلا أن نادي ليفربول لن يستطيع توقيع عقد احترافي مع كايد جوردون صاحب الـ 16 عاما، إلا عندما يبلغ سن الـ 17.

وقال جاك هسلر الذي يغطي مباريات ديربي كاونتي في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإنجليزية، أن جوردون يشبه محمد صلاح من حيث استخدام القدم اليسرى، كما يمتلك قدرة عالية على المراوغة وصناعة الأهداف.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2021.

المصدر: صحيفة " ليفربول إيكو"

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