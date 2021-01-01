أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا

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نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع "medicalxpress"، أن المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.



وقام جوزيف كاتز، من كلية طب الأسنان بجامعة فلوريدا في غينزفيل، وزملاؤه، بفحص قوة الارتباط بين نقص فيتامين د وCOVID-19 في دراسة مقطعية لعدد كبير من المرضى.



ووجد الباحثون أنه مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون من نقص فيتامين (د)، كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 بمقدار 4.6 مرة، بعد تعديل الجنس وسوء الامتصاص، انخفض الارتباط بشكل طفيف، وبعد التعديل حسب العرق وحالة أمراض اللثة والسكري والسمنة، انخفض الارتباط بشكل كبير لكنه ظل قويًا، وبعد التعديل حسب الفئات العمرية، كان المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من أولئك الذين لا يعانون من نقص (نسبة الأرجحية ، 5.155).

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وأضافوا: "ربما كانت النتيجة الأكثر أهمية هي أن نقص فيتامين (د) زاد من خطر الإصابة بـ COVID-19، وذلك لأنه يمكن لمكملات فيتامين (د) أن تكون مفيدة للوقاية والعلاج من COVID-19".