جديد.. طريقة عمل صينية اللحم بالتوست

طريقة تحضير صينية اللحم بالتوست* يشوح اللحم فى الزيت والزبدة على النار* يضاف البصل والفلفل الرومى والمشروم* يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم وجوزة الطيب والمرقة والذرة الحلوة* يخلط اللبن مع الجبنة الكوبايات والقشطة* يرص خبز التوست فى بايركس* يضاف خليط اللحمة* تضاف طبقة أخرى من التوست* يسقى التوست بخليط اللبن والجبنة* تضاف الجبنة المبشورة على الوجه* توضع فى الفرن حتى النضج

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