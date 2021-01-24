ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم حزمة التحفيز المالي الأمريكي.
وتمسكت سندات الخزانة الأمريكية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أمانا مؤشر الدولار للارتفاع.
وصعد مؤشر العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 90.462 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الدولار يصعد مع تدافع المستثمرين صوب الأمان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق