الدولار يصعد مع تدافع المستثمرين صوب الأمان

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الدولار يصعد مع تدافع المستثمرين صوب الأمان

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم حزمة التحفيز المالي الأمريكي.

وتمسكت سندات الخزانة الأمريكية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أمانا مؤشر الدولار للارتفاع.

وصعد مؤشر العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 90.462 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع.

ويجري تداول اليورو، الذي انخفض أمس الاثنين مع تراجع ثقة الشركات الألمانية، أيضا في نطاق بين مستوى دعم عند نحو 1.2050 دولار ومقاومة عند 1.2215 دولار.

واستقر الين الياباني عند 103.71 للدولار. وبلغ الدولار الأسترالي، الشديد التأثر بالمخاطرة، أدنى مستوى في أسبوع، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة.

المصدر: روسيا اليوم

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