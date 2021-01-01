كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات لـ 78.2% لليوم الثاني على التوالي، بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الفترة السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء 26 يناير، مغادرة 504 متعافين من فيروس كورونا المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة.
وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
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التعليقات على التراجع مستمر.. انخفاض نسب شفاء مرضى كورونا في مستشفيات العزل
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