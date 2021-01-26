سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

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سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

على مدار تعاملات اليوم المسائية بعد تسجيلها ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية بمحال الصاغة أمس، متأثرة بأي تغير يذكر على سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بلندن للإجازة.

وتشهد أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، ثباتًا في عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، ليسجل سعر الجرام حوالي 813 جنيهًا، وهى نفس أسعار التداول في مطلع التعاملات، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لعيار آخر ومن محل ذهب لآخر.

ويعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: (سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر).

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

1 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر

حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر ثباتًا في التعاملات اليومية ليبلغ سعره نحو 929 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأعلى في مصر.

2 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر
وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر استقرارًا ملحوظًا في التعاملات اليومية ليبلغ سعره نحو 813 جنيهًا، ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

3 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر، ثباتًا ليبلغ سعره نحو 699 جنيهًا في التعاملات الآن بسوق الذهب.

4 - سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وشهد سعر جرام الجنيه الذهب اليوم، نحو 6504 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى حوالي 8 جرامات.

المصدر: الدستور

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