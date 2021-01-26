على مدار تعاملات اليوم المسائية بعد تسجيلها ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية بمحال الصاغة أمس، متأثرة بأي تغير يذكر على سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية بلندن للإجازة.
وتشهد أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، ثباتًا في عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا، ليسجل سعر الجرام حوالي 813 جنيهًا، وهى نفس أسعار التداول في مطلع التعاملات، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لعيار آخر ومن محل ذهب لآخر.
ويعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021، وتشمل أسعار الذهب كالتالي: (سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 - سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 - سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر).
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التعليقات على سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021
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