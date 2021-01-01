هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى المصري، فى الساعات الماضية تجاه رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، قبل مواجهة فريقه اليوم أمام الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.
وجاءت حالة الجدل الكبيرة بعد أن كشف الإعلامى هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد سرا خطيرا بشأن رمضان صبحي، وتأكيده أن اللاعب يفكر فى الوقوف على الكرة خلال مواجهة الأهلى فريقه السابق اليوم.
وقال حتحوت، إن رمضان صبحي تشاور مع عدد من زملائه اللاعبين فى بيراميدز حول رأيهم فى قيامه بالوقوف على الكرة اليوم أمام الأهلى على طريقة ما فعله من قبل أمام الزمالك عندما كان لاعبا فى الأهلي.
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