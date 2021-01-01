اختتم فريق الدحيل القطري مبارياته التي تسبق مواجهة الأهلي بطل إفريقيا في الدور الثاني لكأس العالم للأندية فبراير المُقبل، وفاز على الأهلي القطري في دور الستة عشر في كأس قطر بسداسية نظيفة.
الدحيل لن يخوض مباريات أخرى قبل مواجهة الأهلي يوم 4 فبراير المُقبل في مباراة يتأهل الفائز بها إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.
ويُشارك الدحيل في البطولة بصفته بطل الدوري للدولة المُنظمة، بينما يلعب الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في نوفمبر 2020.
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التعليقات على الدحيل يستعد لبطل إفريقيا بسداسية في الأهلي القطري بالكأس
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