أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي مساء الثلاثاء.
المُباراة هي الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مواجهة الدحيل القطري في الافتتاح يوم 4 فبراير المُقبل.
وشهدت القائمة عودة الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء فترة إيقافه لمباراة واحدة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، كما عاد المدافع المغربي بدر بانون للقائمة من جديد، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمود وحيد.
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التعليقات على الأهلي يُعلن قائمته لصدام بيراميدز.. عودة الشناوي وبانون
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