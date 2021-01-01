ديكور الشقة مش بس عفش.. اللاتيه والرمادى يسيطران على ألوان دهانات 2021



اللاتيه والرمادى يسيطران على ألوان دهانات 2021 اللاتيه والرمادى يسيطران على ألوان دهانات 2021

تقع العروس في حيرة من أمرها عند اختيار ديكور منزلها، رغبة منها في تنسيق عش الزوجية في أجمل صورة، فتبدأ رحلة البحث عن ديكورات أنيقة ومختلفة وتتناسب مع ذوقها، وتعتقد الكثيرات أن الأثاث هو أهم شئ يجب الاهتمام به باعتباره يعكس أناقة المنزل ككل، ولكن هناك بعض التفاصيل التي يمكنك الاهتمام بها، مثل الدهانات التي تتنوع وتختلف كغيرها من الديكورات، وتظهر العديد من الأشكال التي تتعلق بموضة الدهانات كل عام، وإليكِ موضة دهانات المنزل في 2021.



وأصبح الانترنت من أسهل الوسائل التي يمكنك من خلالها الحصول على كل شئ تبحثين عنه، وهذا ينطبق على الديكورات أيضًا، خاصة أن هناك الكثير من المواقع التي تهتم بنشر صورًا لأبرز تريندات ديكور 2021، وانتشرت مؤخرًا موضة الدهانات الفاتحة لغرف المعيشة أو الريسبشن.



الدهانات الرمادية

تسيطر الدهانات الرمادية على ديكور المنزال في 2021، وتتنوع بين درجاته المختلفة، بداية من الفاتح الأقرب للأبيض، ووصولًا للقاتم، ويمكنك معه دمج الأثاث بدرجات ألوان الأبيض والرمادي أيضًا، وكذلك الكشمير والأسود.







